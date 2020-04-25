Опубликован архив Минобороны по встрече на Эльбе

Анастасия Иванова

Минобороны России на своем сайте открыло раздел под названием «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы». Там опубликованы фотографии встречи войск 1-го Украинского фронта Красной армии с военнослужащими I армии США 25 апреля 1945 года рядом с немецким городом Торгау на реке Эльбе.

«Советские войска продолжали неудержимо продвигаться на запад, откуда навстречу им наступали союзники. Чтобы согласовать действия в борьбе с общим врагом и избежать перемешивания союзных войск, командование Красной армии и командование западных союзников 20 апреля установили знаки и сигналы для опознавания советских и американо-английских войск. 24-го апреля было условлено, что рубежом встречи будет река Эльба. А на следующий день, 25 апреля, в центре Германии произошла историческая встреча на Эльбе двух союзных армий — Красной армии с американской», — говорится в воспоминаниях командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Советского Союза Ивана Конева.

На одном из снимков запечатлена встреча Конева и командующего американской 12-й группой армий генерала Омара Брэдли. На другой фотографии — награждение маршала Советского Союза Конева американским орденом Чести. Награду прикрепляет генерал Брэдли. Наградной документ подписан президентом США Гарри Трумэном.