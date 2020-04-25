Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Опубликован архив Минобороны по встрече на Эльбе

Опубликован архив Минобороны по встрече на Эльбе

Минобороны России на своем сайте открыло раздел под названием «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы». Там опубликованы фотографии встречи войск 1-го Украинского фронта Красной армии с военнослужащими I армии США 25 апреля 1945 года рядом с немецким городом Торгау на реке Эльбе.

«Советские войска продолжали неудержимо продвигаться на запад, откуда навстречу им наступали союзники. Чтобы согласовать действия в борьбе с общим врагом и избежать перемешивания союзных войск, командование Красной армии и командование западных союзников 20 апреля установили знаки и сигналы для опознавания советских и американо-английских войск. 24-го апреля было условлено, что рубежом встречи будет река Эльба. А на следующий день, 25 апреля, в центре Германии произошла историческая встреча на Эльбе двух союзных армий — Красной армии с американской», — говорится в воспоминаниях командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Советского Союза Ивана Конева.

На одном из снимков запечатлена встреча Конева и командующего американской 12-й группой армий генерала Омара Брэдли. На другой фотографии — награждение маршала Советского Союза Конева американским орденом Чести. Награду прикрепляет генерал Брэдли. Наградной документ подписан президентом США Гарри Трумэном.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Парламентарии рассказали, когда произойдет "победа парламентаризма"
Парламентарии рассказали, когда произойдет "победа парламентаризма"
Что смотреть онлайн 27 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 27 апреля. Расписание трансляций
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В Калуге возобновит производство завод Volkswagen
В Калуге возобновит производство завод Volkswagen
В Северной Корее рассказали о работе Ким Чен Ына с документами
В Северной Корее рассказали о работе Ким Чен Ына с документами
В КоАП включат принцип презумпции невиновности
В КоАП включат принцип презумпции невиновности
Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно жить
Лукашенко: в зараженных после взрыва на ЧАЭС районах можно и нужно
Топ-5 знаков зодиака, которым нельзя доверять секреты
Топ-5 знаков зодиака, которым нельзя доверять секреты
Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ
Джонсон может объявить о смягчении карантина в Британии, сообщает СМИ
Доктор Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику коронавируса в России
Доктор Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику коронавируса в
Денежный лунный календарь на май 2020 года
Денежный лунный календарь на май 2020 года
Почти половина россиян временно перестали работать
Почти половина россиян временно перестали работать

Топ на сегодня

5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над девушкой
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над

Еще по теме

Бросок на Берлин начался 75 лет назад
Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Вены
В преддверии празднования Дня защитника Отечества Минобороны России на официальном сайте опубликовало исторические документы, посвященные значимым событиям столетней истории отечественных вооруженных сил
В РВИО рассказали о Братиславско-Брновской операции 1945 года