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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 25 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 25 апреляФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 790 986. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил более 82 тысяч человек. С начала пандемии умерли 195 920 пациентов, еще 781 382 выздоровели.

В списке наиболее пострадавших от коронавируса стран остаются США (890,5 тысячи), Испания (219,8 тысячи), Италия (193 тысячи), Франция (159,5 тысячи) и Германия (154,5 тысячи).

В России с начала эпидемии коронавирусом заразились 68 622 человека. Из них уже вылечились 5568, еще 615 пациентов умерли.

Накануне, 24 апреля, сообщалось, что критерии госпитализации россиян с коронавирусом предложили пересмотреть для облегчения нагрузки на систему здравоохранения. В частности, предлагается госпитализировать не по формальным признакам, таким как температура 38 градусов, а по дыхательной недостаточности.

Также стало известно об исследовании итальянских ученых, которое показало, что уровень смертности пациентов с коронавирусом в провинции Ломбардия составил 1,29 процента, а среди людей старше 60 лет этот показатель достиг 4,25 процента. Ученые пояснили, что это ниже, чем в официальной статистике.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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