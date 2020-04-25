Орешкин назвал приоритеты мер поддержки

Анастасия Иванова

Сохранение занятости и уровня доходов граждан является приоритетом всех мер поддержки, которые принимают власти, сообщил помощник президента России Максим Орешкин.

"По всем мерам, которые сейчас реализуются в России, главный приоритет - это человек, это гражданин, попытка сохранить его занятость, попытка сохранить его доходы. В тех случаях, когда это невозможно, когда он становится безработным, - повысить тот уровень поддержки, который человек будет получать. Особый акцент делается на семьи с детьми", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он объяснил, что на первом этапе развития кризиса идет остановка спроса со стороны населения, связанная в том числе с карантинными ограничениями. "И дальше эта остановка спроса, она распространяется на платёжеспособность компаний, которые вынуждены, потеряв свои доходы, сокращать людей, снижать уровень зарплат. Это вторая фаза кризиса, это ровно то, с чем сейчас регуляторы по всему миру стараются бороться, чтобы эту вторую фазу максимально сделать мягче", - добавил Орешкин.

ЦБ должны смотреть в первую очередь, потому что это главные сейчас проблемные зоны", - отметил Орешкин.