«Ощущение, что я прокаженный и грязный». Как в Китае, переболевшем коронавирусом, теперь реагируют на россиян

Алексей Вольцев

Технолог Сергей прилетел в Китай еще в конце марта — в командировку от российской компании. Отсидев две недели на карантине в гостинице, он приступил к работе в обувной столице Поднебесной — городе Цзиньцзян. Где и столкнулся с неожиданными проявлениями агрессии от местных.

Российские компании, несмотря на пандемию, продолжают сотрудничество с китайскими партнерами. Одежда и обувь многих брендов шьется именно в Поднебесной, а чтобы успеть к осенне-зимнему сезону, производство коллекций нужно начинать уже сейчас. Поэтому сейчас в Китае находится много русских технологов, которые контролируют изготовление товара на фабриках: проверяет, чтобы он был надлежащего качества, соответствовал всем требованиям.

Сергей прилетел в Китай еще в конце марта — именно с этой миссией. «Из самолета можно было уже тогда выйти только когда называют твою фамилию, — рассказывает «СтарХиту» специалист обувного производства. — В аэропорту Шанхая нас приняли люди в комбинезонах и масках: опросили о посещенных недавно странах, померили температуру. Весь багаж опрыскали химией прямо на ленте».

Первые две недели мужчина провел на карантине в гостинице — в комнате длиной в 12 шагов. «Старался каждый день проходить хотя бы 3000, — рассказывает «СтарХиту» Сергей. — Дважды в сутки приходили мерить температуру. Три раза в день кормили — еда, кстати, как и в наших больницах, полезная — пресная, не жирная. При поступлении меня также добавили в чат, в котором можно сообщить о необходимом. Например, когда я заселился, в номере не было полотенец и воды. Написал, — на следующий день принесли. Так же с доставкой и выносом мусора».

Правда, с «выходом на свободу» через 14 дней, российский технолог столкнулся с гораздо менее приятным поведением хозяев страны. Сейчас в Китае почти нет новых зараженных среди местных, поэтому жители Поднебесной считают приезжих, которые выделяются из толпы, непосредственными разносчиками инфекции. Что ж, возможно, это и справедливо, ведь в России и Европе пандемия в самом разгаре. Если опустить тот факт, как именно она там оказалась.

«Такое ощущение, что я прокаженный, грязный, вонючий, и китайцы, особенно женщины, видя меня, морщатся и отворачиваются, — продолжает Сергей. — Или, например, иду в офис, ожидаю лифт на первом этаже, открывается дверь, а там китаянка без маски. Она так меня испугалась, что закрыла лицо кофтой и пулей выбежала наружу. Сначала меня такое злило, но как-то привык».

В таком обращении россиянин также нашел и свои плюсы — к примеру, в магазине он теперь спокойно может выбрать продукты — местные буквально бросаются врассыпную, увидев человека европейской внешности.

«В соседнем Гуанжоу очень негативно относятся к иностранцам, вплоть до выселения из квартиры, которую люди снимали 5 лет, и у них контракт еще на 5, — делится наш соотечественник. — Многих отказываются заселять в гостиницы. Уже была отправлена нота недовольства в посольство. На что был получен ответ, что это произвол, и так быть не должно».

Всем прибывшим из-за границы надо иметь код здоровья, который привязан к приложению в телефоне. Это — то же самое что наши пропуска, разрешающие перемещение по городу. Только на мобильнике должен быть постоянно включен GPS — и код обновляется ежеминутно.

Несмотря на некоторые негативные эмоции, испытанные во время рабочей командировки, Сергей признается, что его отношение к этой стране совершенно не изменилось. «Многие считают, что Китай либо любишь, либо нет. За собой я такого не замечал, — улыбается технолог. — У меня сохраняется нейтралитет. Это чисто бизнес».

Фото: Legion-Media, Getty Images