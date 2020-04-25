Отец Жанны Фриске считает, что заразил близких коронавирусом

Анастасия Иванова

Владимир Фриске входит в так называемую зону риска: ему 67 лет и у него есть проблемы с сердцем. Поэтому он находится на самоизоляции. Впрочем, сам мужчина считает, что уже переболел коронавирусом — но где он мог его подхватить?

Коронавирус стремительно распространился по планете — за полгода число зараженных приблизилось к 2,8 млн. человек. По данным ученых, он зародился в Ухане, но уже через несколько месяцев проник в Европу и Америку. По статистике, чаще всего COVID-19 поражает людей старшего возраста, многие из которых имеют сопутствующие заболевания.

Эту теорию косвенно подтверждает отец Жанны Фриске — Владимир Борисович рассказал журналистам, что переболел китайской инфекцией, которую, по его мнению, подхватил в США во время путешествия на круизном лайнере. На борту он почувствовал недомогание и пытался вылечиться доступными способами.

67-летний Фриске отмечает — у него были все симптомы, описывающиеся в СМИ: высокая температура под сорок градусов, слабость, ломота и сильный кашель. Все это продолжалось неделю.

«Я перенес эту заразу, считайте, на ногах. Так плохо мне не было никогда. Когда мы вернулись, заболел мой друг, который был со мной в круизе. Наверное, от меня заразился. Мне сказали, что коронавирус был в США еще в ноябре, но тогда о нем ничего не говорили. Вот я его и подхватил», — считает Владимир Борисович.

Сейчас отец Жанны Фриске чувствует себя хорошо и соблюдает режим самоизоляции. На днях он собирается обратиться в одну из московских клиник и удостовериться в наличии антител к коронавирусу — возможно, это поможет при лечении новых больных.

Напомним, что несколько звезд отечественного шоу-бизнеса рассказали о том, что заболели COVID-19. Так, одним из первых в столичную Коммунарку попал Лев Лещенко, которого положили в реанимацию. Через несколько дней к медикам обратился Игорь Николаев. Позже Стас Михайлов рассказал о том, что перенес инфекцию, а Надежда Бабкина до сих пор восстанавливается после лечения.

Фото: кадр из программы, соцсети