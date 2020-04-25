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Пандемия коронавируса замедлит глобализацию, считает Орешкин

Пандемия коронавируса замедлит глобализацию, считает Орешкин

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Помощник президента России Максим Орешкин считает, что пандемия коронавируса замедлит глобализацию — система международных отношений будет пересмотрена под новым углом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очевидно, что глобализация серьезно замедлится после этого кризиса, и страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит внутри них, и только затем говорить о развитии глобальных каких-то историй», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Кроме того, после пандемии коронавируса предстоит переосмыслить международные институты. По его словам, автоматических мер, которые срабатывают в такие кризисные явления нет.

«Вся система международных взаимоотношений будет серьезно пересмотрена уже под этим новым углом. Большое количество таких структурных изменений ждет глобальную экономику в ближайшие годы. И они все зародились за очень короткий период времени», — заключил Орешкин.

Ранее помощник президента также заявил, что из-за пандемии мир переживает кризис таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны и падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем в кризис 2008-2009 года.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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