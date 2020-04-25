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Пелагея подружилась с бывшей девушкой Ивана Телегина

Пелагея подружилась с бывшей девушкой Ивана Телегина
Пелагея в очередной раз высказалась о непростой семейной ситуации. Артистка подтвердила, что до сих пор не развелась с Иваном Телегиным. Сейчас она хорошо общается с бывшей пассией хоккеиста, ведь они оказались в схожем положении.

История любви Пелагеи и Ивана Телегина всегда была скандальной. Роман певицы с хоккеистом начался в тот момент, когда он еще состоял в других отношениях. Ситуация осложнялась из-за того, что бывшая избранница Ивана по имени Евгения находилась на последних сроках беременности, но это не помешало спортсмену в дальнейшем жениться на Пелагее.

Когда же брак звезд распался, только ленивый не припомнил певице пресловутый «бумеранг», якобы прилетевший ей за подлость по отношению к Евгении. Сама же Пелагея уверена, что не делала ничего дурного.


«Нет никакого бумеранга, потому что не делала я плохих вещей. У нас все хорошо с его бывшей девушкой. Мы общаемся с ней, присылаем друг другу фотографии наших детей. И очень мечтаем о том, что мы когда-нибудь их познакомим. Евгения очень красивая девушка, замечательная мама, у нее все хорошо, она счастлива, у нас с ней нет никаких конфликтов, никакой драмы. А вот кому скоро прилетит бумеранг, и за что, — жизнь покажет», — заявила Пелагея во время недавнего онлайн-концерта.

Поклонники тут же решили, что артистка намекнула на новую пассию Телегина Марию Гончар. Напомним, что об отношениях влюбленных стало известно в декабре прошлого года, а спустя несколько дней после этого Пелагея объявила о разводе.

Звезда уже несколько раз негативно высказывалась о Гончар. Она намекала, что весь негатив, возникший вокруг развода с Телегиным, исходит именно от Марии. Якобы девушка пытается поссорить хоккеиста с Пелагеей, чтобы получить над ним полный контроль.

Сам же Иван старается не комментировать личную жизнь. Сейчас он уже не скрывает отношения с Марией, периодически публикуя совместные снимки. Правда, поклонники не уверены, что этот роман любвеобильного хоккеиста просуществует долго.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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