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Первая европейская страна открыла границы

Первая европейская страна открыла границыФото: Pixabay

Чехия первой из европейских стран открыла границы. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех, передает ТАСС.

С пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан отменен. Ранее действовали меры, согласно которым люди могли ходить только на работу и домой, в аптеку, за продуктами питания и нигде не задерживаться.

По словам Войтеха, эпидемиологическая ситуация позволяет снять запреты при определенных условиях: в общественных местах смогут собираться группы до десяти человек. Кроме того, с 27 апреля восстановится обучение в вузах, возобновится работа автошкол и магазинов площадью до 2500 квадратных метров.

При возвращении в Чехию, выезжавший должен иметь медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус, или он должен пройти двухнедельный домашний карантин.

При этом 19 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что границы государств необходимо оставить закрытыми еще на год. По мнению чешского лидера, такие меры необходимы для того, чтобы избежать новой волны эпидемии. Похожее мнение выразил замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, заявив, что государственные границы в Евросоюзе могут оставаться закрытыми в течение двух лет.

Всего в Чехии зафиксировано 7236 случаев заражения коронавирусом. Вылечился от инфекции 2371 человек, умерли 214 человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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