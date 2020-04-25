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Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что действует еще фактически неделю, действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть", — сказал он.

Указом президента Владимира Путина весь апрель объявлен в России нерабочим из-за пандемии коронавируса. В большинстве регионов действует режим самоизоляции: власти призывают жителей оставаться дома, прекращена работа многих предприятий, ограничены торговля и движение транспорта, полностью запрещены массовые мероприятия.


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# Политика
По материалам: ria.ru

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