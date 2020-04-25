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Появились данные о вспышке коронавируса в суворовском училище в Твери

Появились данные о вспышке коронавируса в суворовском училище в ТвериКурсанты во время парада на Красной площалиФото: сайт Тверского суворовского военного училища

В Тверском суворовском училище зафиксирована вспышка коронавируса, однако детям квалифицированную помощь не оказывают. Об этом мать одного из учеников заявила изданию «Подъем».

По ее словам, в конце марта курсантов вывозили в Краснознаменск для репетиции парада на День Победы, и защитные маски для поездки дети шили себе сами. После возвращения учащиеся сдали тесты, однако результатов никому не сказали. «Всех взрослых, всех ротных отправили на изоляцию, включая начальника училища. (...) Детей нам не отдают, и мы не знаем, что с ними происходит», — сообщила женщина.

В то же время сами курсанты рассказывают, что «у них были в Краснознаменске те, кто потерял обоняние и сильно кашлял» и что по результатам тестов якобы выявили 18 заразившихся коронавирусом. Дети отмечают, что температурящих просто отправляют жить в отдельные комнаты в конце коридора.

При этом, по словам матери, руководство училища детям помощи не оказывает, «ищет виновного, кто принес инфекцию», а серьезных лекарств там просто-напросто нет. «Никаких врачей наши дети не видели. Чего руководство ждет, я не понимаю. Тяжелой формы заболевания?» — возмутилась она.

Официального комментария о ситуации пока не поступало. На сайте училища новостей о заболевших коронавирусом нет.

17 апреля сообщалось, что коронавирус нашли у курсантов-нахимовцев в Москве. Все заболевшие чувствовали себя нормально.

На 25 апреля в России COVID-19 выявили у 74,5 тысячи человек. За последние сутки число зараженных увеличилось на 5966.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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