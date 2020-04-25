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Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ

Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газФото: Wojciech Kardas / Reuters

Польская нефтегазовая компания PGNiG пригрозила пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию. В опубликованном заявлении утверждается, что российская компания не соблюдает решение Стокгольмского арбитража по части цены на газ и фактически злоупотребляет положением монополиста на рынке.

PGNiG обратился в «Газпром» с требованием пересчитать цены за топливо, поставленное в последние несколько недель, но ответа не получил.

Ямальский контракт, который предусматривает ежегодные поставки в Польшу газа объемом до десяти миллиардов кубометров, был подписан в 1996 году и действует до 2022 года. Летом 2018-го PGNiG получила от Стокгольма право требовать снижения цены на российский газ.

В конце марта PGNiG заявила о победе над российским «Газпромом» в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Формула расчета цен для Польши изменилась в пользу уменьшения стоимости. Причем новый порядок должен распространяться и на периоды, за которые компания уже рассчиталась.

В «Газпроме» подтвердили, что такое судебное решение было получено. Оценку возможных выплат тогда предоставить не смогли.

После завершения контракта Польша не намерена его продлевать. Российский газ Варшава собирается заменить сжиженным природным газом и поставками из Норвегии.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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