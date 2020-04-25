Предприятия хотят штрафовать за отсутствие систем мониторинга выбросов

Алексей Вольцев

Предприятия, отнесенные к объектам I категории опасности, должны оснащаться автоматическими средствами контроля выбросов. Это необходимо сделать за четыре года после получения комплексного экологического разрешения. Тех, кто не уложился в срок, предлагают штрафовать. Соответствующие поправки в КоАП депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из заседаний в весеннюю сессию.

Информация о показателях выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду должна автоматически передаваться с предприятия в информационную систему Росприроднадзора. Оснастить свои объекты I категории опасности все предприятия должны не более, чем за четыре года, после получения комплексного экологического разрешения.

Сегодня крупные промышленные предприятия, как правило, уже создали и запустили системы автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому они уже сейчас могут получить комплексное экологическое разрешение, согласовав с Росприроднадзором сроки завершения мероприятий по оснащению стационарных источников средствами измерения и учета объема и массы выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.

Чтобы стимулировать предприятия к такой работе, авторы законопроекта предлагают установить административную ответственность за нарушение сроков подготовки системы контроля выбросов. При невыполнении или несвоевременном выполнении требований, должностные лица должны будут заплатить штраф в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, организации — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Кроме того, те, кто не подадут сведения о показателях выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ своей системы контроля выбросов в государственный реестр, также должны будут заплатить. Штраф для должностных лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей, а для организаций — от 50 до 100 тысяч рублей. Штраф за ложные сведения составит от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для предприятий.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.