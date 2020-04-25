Президент Сербии принял руководство сводного отряда ВС России

Влада Некрасова

Президент Сербии Александр Вучич 25 апреля принял руководство сводного отряда Вооруженных Сил России, задействованного в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции на территории Сербии. Об этом ИА Newstes сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Согласно источнику, с российской стороны на встрече присутствовали старший сводного отряда Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор М. А. Чернышов, руководитель группы военных врачей полковник Р. М. Аминев, руководитель группы РХБЗ полковник М. П. Сологубов, а также Посол России А. А. Боцан-Харченко и атташе по вопросам обороны полковник А. Г. Собакин. С сербской стороны в мероприятии приняли участие Министр обороны А. Вулин, Министр здравоохранения З. Лончар и начальник Генерального штаба Армии Сербии генерал М. Мойсилович.

Президент Сербии от имени всего сербского народа и от себя лично выразил глубокую признательность России и лично Президенту России Владимиру Путину, указав, что российская гуманитарная помощь, оказанная Сербии в этот критический период, внесла весомый вклад в борьбу с распространением коронавируса на территории Сербии, имела особое морально-политическое значение и стала доказательством солидарности и взаимного доверия между нашими странами. Президент Вучич также поблагодарил Министра обороны России Сергея Шойгу за неизменное теплое и дружеское отношение к Сербии.

Генерал-майор М.А.Чернышов, представив Президенту Сербии результаты работы сводного отряда, выразил надежду на то, что совместными усилиями удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране, прежде всего в ключевых учреждениях здравоохранения. Поблагодарив за содействие руководство Сербии, представителей Вооруженных сил, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел Сербии, администраций в сербских муниципалитетах, он обратил особое внимание на глубину профессиональных знаний и практических навыков сербских специалистов и высокую степень координации и взаимопонимания в ходе совместной работы.

Посол России Боцан-Харченко выразил искреннюю признательность Президенту Сербииза высокие оценки результатов противоэпидемической деятельности сводного отряда Вооруженных Сил России и всемерную организационную и логистическую поддержку, оказываемую российским специалистам властями Сербии, а также акцентировал важную роль в сдерживании распространения коронавируса предпринимаемых руководством Сербии строгих ограничительных мер. Отметив прочность и всепогодный стратегический характер братских российско-сербских связей, исключительно доверительные отношения между лидерами наших стран, Боцан-Харченко подчеркнул, что Сербия и впредь всегда может рассчитывать на помощь России.