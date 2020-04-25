Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отметили десятую годовщину отношений

Вадим Карасев

30-летняя принцесса Евгения Йоркская и 33-летний Джек Бруксбэнк поженились два года назад, но шли к этому событию восемь лет. Поэтому не смогли оставить без внимания свою первую круглую дату — десятилетие со дня знакомства. По этому случаю внучка королевы Елизаветы II опубликовала в инстаграме новые фото с мужем.

Фотографии принцессы и ее супруга были сделаны на территории официальной загородной резиденции ее отца, 60-летнего принца Эндрю, в графстве Беркшир.





Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

Сегодня мы с Джеком празднуем нашу 10-ю годовщину... Нам посчастливилось оставаться вместе. Если у кого-то на этой неделе годовщина или вы не можете быть с любимыми из-за обстоятельств нашего трудного времени, если хотите сказать своему близкому человеку, что любите его, то, пожалуйста, пришлите мне фотографию и сообщение, а я поделюсь ими в сторис в течение нескольких дней,— предложила своим фолловерам принцесса.





Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились на горнолыжном курорте в Швейцарии.

Когда мы встретились, Джеку было 24 года, а мне — 20 лет. Сразу влюбились друг в друга,— рассказывала внучка королевы Елизаветы II о своем избраннике в интервью BBC.



