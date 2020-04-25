Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отметили десятую годовщину отношений

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отметили десятую годовщину отношений

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отметили десятую годовщину отношений

30-летняя принцесса Евгения Йоркская и 33-летний Джек Бруксбэнк поженились два года назад, но шли к этому событию восемь лет. Поэтому не смогли оставить без внимания свою первую круглую дату — десятилетие со дня знакомства. По этому случаю внучка королевы Елизаветы II опубликовала в инстаграме новые фото с мужем.

Фотографии принцессы и ее супруга были сделаны на территории официальной загородной резиденции ее отца, 60-летнего принца Эндрю, в графстве Беркшир.


Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

Сегодня мы с Джеком празднуем нашу 10-ю годовщину... Нам посчастливилось оставаться вместе. Если у кого-то на этой неделе годовщина или вы не можете быть с любимыми из-за обстоятельств нашего трудного времени, если хотите сказать своему близкому человеку, что любите его, то, пожалуйста, пришлите мне фотографию и сообщение, а я поделюсь ими в сторис в течение нескольких дней,— предложила своим фолловерам принцесса.


Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились на горнолыжном курорте в Швейцарии.

Когда мы встретились, Джеку было 24 года, а мне — 20 лет. Сразу влюбились друг в друга,— рассказывала внучка королевы Елизаветы II о своем избраннике в интервью BBC.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Экс-порноактриса рассказала о съемках сцен секса в запрещенном фильме «Дау»
Экс-порноактриса рассказала о съемках сцен секса в запрещенном фильме
В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19
В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отметили десятую годовщину отношений
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отметили десятую годовщину
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Надежда Сысоева: «Готова сниматься в откровенных сценах»
Надежда Сысоева: «Готова сниматься в откровенных сценах»
Набиуллина объяснила, почему россиянам нельзя просто так раздать деньги
Набиуллина объяснила, почему россиянам нельзя просто так раздать
Эксперт рассказал, что нельзя делать с чужой банковской картой
Эксперт рассказал, что нельзя делать с чужой банковской картой
Финансовый гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
Екатерина II и Петр III выясняют отношения в трейлере сериала "Великая"
Екатерина II и Петр III выясняют отношения в трейлере сериала
Россия идет своим путем в борьбе с Covid-19 — Роспотребнадзор
Россия идет своим путем в борьбе с Covid-19 — Роспотребнадзор
В Испании исключили существование нулевого пациента
В Испании исключили существование нулевого пациента

Топ на сегодня

Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом
В российском регионе выздоровел единственный заразившийся
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене

Еще по теме

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк на фотоколле в честь помолвки: снимок кольца
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк поженились
Принцесса Евгения выходит замуж за управляющего ночным клубом Джека Бруксбэнка
Принцесса Евгения обнародовала трогательное свадебное фото со смеющейся принцессой Шарлоттой и другими детьми