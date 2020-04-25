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Принимать российскую помощь Европе не разрешают «старшие товарищи» — Лавров

Принимать российскую помощь Европе не разрешают «старшие товарищи» — Лавров

Некоторые европейские страны, которые являются членами НАТО, хотели бы по примеру Италии попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом.

Такое заявление 25 апреля сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Он также сообщил, что принять российскую помощь правительства этих государств не могут из-за внешнего давления.

По его словам, Москва знает, что есть целый ряд стран, которые хотели бы пойти по пути Италии и попросить сотрудничества. Он отметил, что речь идет «об определенных видах помощи, в которых у нас действительно есть хорошие сравнительные преимущества». Однако, как пояснил министр, сделать это им просто не разрешают «старшие товарищи».

По словам главы внешнеполитического ведомства принимать помощь от Москвы запрещено и неправительственным европейским организациям. В качестве примера Лавров привел «один великий футбольный клуб Европы».

«Один из грандов европейского и мирового футбола, обратился к своим знакомым в РФ, к одному фонду, попросив рассмотреть возможность выделения каких-то элементарных вещей, по-моему, даже за деньги. И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он вдруг неожиданно прислал еще одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: „Я извиняюсь, но по самого непонятного рода причинам такая сделка не получается. Нам не разрешили этого сделать“», — цитирует министра ТАСС.

Он признал, что не поверил бы в то, что такое вообще возможно, если бы сам лично не видел оригиналы соответствующих документов.

Как сообщало ИА Newstes, российские военные специалисты вместе с итальянскими военными продолжают дезинфекцию объектов в провинции Ломбардия. Договоренность об этом была достигнута 21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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