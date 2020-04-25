Принимать российскую помощь Европе не разрешают «старшие товарищи» — Лавров
Некоторые европейские страны, которые являются членами НАТО, хотели бы по примеру Италии попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом.
Такое заявление 25 апреля сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Он также сообщил, что принять российскую помощь правительства этих государств не могут из-за внешнего давления.
По его словам, Москва знает, что есть целый ряд стран, которые хотели бы пойти по пути Италии и попросить сотрудничества. Он отметил, что речь идет «об определенных видах помощи, в которых у нас действительно есть хорошие сравнительные преимущества». Однако, как пояснил министр, сделать это им просто не разрешают «старшие товарищи».
По словам главы внешнеполитического ведомства принимать помощь от Москвы запрещено и неправительственным европейским организациям. В качестве примера Лавров привел «один великий футбольный клуб Европы».
Он признал, что не поверил бы в то, что такое вообще возможно, если бы сам лично не видел оригиналы соответствующих документов.
Как сообщало ИА Newstes, российские военные специалисты вместе с итальянскими военными продолжают дезинфекцию объектов в провинции Ломбардия. Договоренность об этом была достигнута 21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.