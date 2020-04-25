Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи войск на Эльбе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать пятого апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "дух Эльбы" является примером того, как Москва и Вашингтон могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.

"Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", — говорится в совместном заявлении.

Встреча в районе Торгау в 1945 году ускорила окончательный разгром вермахта и фактически ознаменовала конец Третьего Рейха. На разрушенном мосту встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.