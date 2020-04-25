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Путин может избежать наказания за войну в Украине: эксперт указала на тревожный момент

Путин может избежать наказания за войну в Украине: эксперт указала на тревожный момент

Россия вполне может избежать ответственности за агрессию в Украине в рамках международного уголовного права.

Известный украинский юрист-криминолог Анна Маляр в интервью «ГОРДОН» объяснила, что этому способствует Римский статут, в котором агрессия записана как один из видов преступлений, на которые распространяется юрисдикция Международного уголовного суда (в списке также геноцид, военные преступления и преступления против человечности).

«Но долгие годы определения агрессии в Римском статуте не было, соответственно, и дела по фактам агрессии не рассматривались», — сказала Маляр.

Она отметила, что Москва, которая, хоть и не ратифицировала Римский статут, тем не менее участвовала в комиссии по разработке определения агрессии. К россиянам прислушивались, учитывали их требования, а в Кремле, в свою очередь, как могли, затягивали процесс ратификации, предлагая наиболее выгодные для России формулировки.

Когда же поправки к Римскому статуту с определением преступления агрессии, наконец, вступили в силу, война в Украине уже длилась несколько лет. Поэтому привлечь Россию за агрессию, начатую в 2014 году, оказалось довольно сложно.

«Во-первых, потому что на Россию не распространяется юрисдикция МУС, во-вторых, потому что акт агрессии начался до того, как у МУС появилась юрисдикция на рассмотрение подобных дел. То есть шансы привлечь Россию к ответственности через Международный уголовный суд за агрессию, начатую в 2014 году, крайне низкие», — пояснила юрист.

Она указала, что в определении преступления агрессии, в создании которого принимала участие Россия, круг субъектов, которых можно привлечь за агрессию, максимально ограничен, — по сути, это только командование.

Поэтому и развязавшего агрессию против Украины президента РФ Путина привлечь к ответственности можно только в теории. На практике же Россия, согласно конституции, не выдает своих граждан международным судебным институциям.

«Кроме того, Путин же планирует внести в конституцию РФ пожизненную неприкосновенность бывших президентов. То есть он застрахуется даже от национального правосудия в случае смены власти», — отметила Анна Маляр.

Напомним, ранее украинский дипломат подтвердил готовность Путина к новой атаке на Украину и назвал опасный период.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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