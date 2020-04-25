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Путин поручил подумать о переносе уплаты автоконцернами утильсбора

Путин поручил подумать о переносе уплаты автоконцернами утильсбора
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ подумать над вопросом о переносе срока уплаты утилизационного сбора автоконцернами.

"Что касается переноса утилизационного сбора, то я прекрасно понял, что сказал президент компании "АвтоВАЗ", здесь с переводом было все нормально. Прошу правительство подумать над этим и сделать соответствующие предложения", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

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# Политика
По материалам: ria.ru

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