"Ракета Победы" с грузами для МКС доставлена на орбиту

Алексей Вольцев

Ракета-носитель "Союз-2.1а", запущенная в субботу с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту корабль "Прогресс МС-14" с грузами для Международной космической станции (МКС), трансляция запуска ведётся на сайте "Роскосмоса".

Старт "Союза-2.1а" был осуществлён в 4.51 мск с 31-й площадки Байконура.

Ранее в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-14" назвали "Ракетой Победы". Ее украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.

Корабль "Прогресс МС-14" отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" в 5.00 мск и вышел на околоземную орбиту.

"Прогресс МС-14" стал четвертым "грузовиком", который летит к МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. По данным на сайте "Роскосмоса", ожидается, что он доберется до станции всего за 3 часа 21 минуту, лишь на три минуты медленнее, чем корабль-рекордсмен "Прогресс МС-12" в июле 2019 года.