Расширен список районов для любительского рыболовства с сетью

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

Курганская область и Ненецкий автономный округ пополнили список регионов, где применяется Положение об особенностях оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Такое решение принято постановлением кабмина от 15 апреля 2020 года № 513 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Документ вступает в силу сегодня, 25 апреля.

Территория, на которой применяется порядок учета сетных орудий, используемых для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, также расширена за счет Курганской области и Ненецкого АО.

Использование жаберных сетей при добыче рыбы там разрешается для удовлетворения личных потребностей. При этом их применение запрещено без документа, удостоверяющего личность. Нельзя оставлять сети без контроля и передавать другим.

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