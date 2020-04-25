Растущая Луна в Близнецах: какие ритуалы и практики проводить 25-27 апреля

Вадим Карасев

Растущая Луна в Близнецах обязательно принесет шансы на успех, если направить ее силы в русло процветания. Сделать это можно при помощи нехитрых ритуалов и практик.

Лунная энергетика поддерживает в любом деле, независимо от того, верите вы в это или нет. Все, что требуется — это отслеживать лунный календарь, так как по неосторожности можно лишь обострить проблемы, взявшись за неудачные дела и практики. Например, Луна в Близнецах — многозначительное соединение, способное оказать большое влияние на выбор жизненного курса и дальнейшую судьбу. В зависимости от того, какой путь вы выберете на перекрестке, предлагаемом растущей Луной 25-27 апреля, вы можете усугубить или улучшить состояние своей энергетики.

Близнецы — воздушный Знак, отвечающий за легкость восприятия мира, эмоциональную свободу, физическую и духовную молодость. Благодаря ритуалам и практикам в эти дни мы можем сохранить молодость, облегчить внутреннее состояние, избавиться от тягостных мыслей, переживаний, сомнений и страхов, а также внести коррективы в свою жизнь, пересмотреть свои принципы и освободиться от блоков сознания.

Практика «Вечная молодость»

В период растущей Луны, проходящей Знак Близнецы, редакция сайта dailyhoro.ru предлагает сделать ментальную установку на вечную молодость. Для этого займите удобное положение (можно лечь на спину) и расслабьтесь. Откройте текст установки и прочтите его 7, 16 или 27 раз (числа удачи Близнецов). Для удобства можно записать текст на диктофон и просто слушать его необходимое количество раз:

«Красота, данная от природы, красивыми цветами распускается, тело силой и молодостью наполняется. Каждая клеточка возвращается в восемнадцатилетнее состояние, активизируются процессы омоложения. Быть мне всегда молодой и красивой».

Исцеляющая медитация «Избавление от блоков сознания»

Лунные Близнецы делают наше сознание более гибким, пластичным, податливым. Мощная работа с подсознанием поможет восстановить связь с интуицией или, если хотите, интуитивным интеллектом, своим высшим «Я».





По всем известным причинам, блоки образуются вследствие перенесенного стресса, депрессии, гнева или страха. Важно осознавать, что есть прямая связь между физическим ощущением и ситуацией, которая запускает ментальную реакцию, а значит, любое переживание можно подчинить своей воле. В начале нужно прервать связь между ментальной реакцией и физическим беспокойством. Для этого как можно ярче представьте самый ужасный вариант развития событий и прислушайтесь к эмоциям, которые вызывают подобные мысли.

После постарайтесь отделить физиологическое ощущение от эмоционального, проанализируйте их в отдельности. Это и есть вход в медитативное состояние. С этого момента начинается работа по избавлению от блоков сознания. На данном этапе вы осознаете, что «блоки/страхи/сомнения» — это не вы, а некая установка, существующая сама по себе и пришедшая извне.

Выполнив эту практику в период влияния Луны в Близнецах, можно избавиться от застарелых, подавленных эмоций, а также освободиться от негативных установок, мешающих гармоничной жизни.

Ритуал очищения от негатива

«Вытягивающие» чистки — действенный способ очистить биополе от сгустков негатива. Они предполагают использование предмета, который примет в себя весь негатив. В данном случае это соль. Мешочки соли нужно приложить к телу, визуализируя потоки негативной (черной) энергии, выходящей из тела. Соль не просто вытягивает негатив, но и нейтрализует его. Время проведения ритуала: 10-15 минут. Можно сопровождать чистку чтением заговоров или молитв, но можно обойтись и без них. При помощи этой практики можно даже избавиться от части деструктивных программ и застарелых вирусов сознания.