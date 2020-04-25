Регину Тодоренко осудили в сети за оправдание домашнего насилия: "А что Регина делает, чтобы Влад ее не бил?"

Вадим Карасев

Новое интервью Регины Тодоренко и Влада Топалова YouTube-каналу PEOPLETALK TV спровоцировало волну негатива в адрес пары. Лаура Джугелия в беседе с певцом и телеведущей коснулась разных резонансных тем, в том числе и недавних громких расставаний звезд шоу-бизнеса, среди которых — Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Последняя, напомним, переименовала свой YouTube-канал в "Будни разведенки" и неоднократно подробно рассказывала о проблемах в семье: о пьяном поведении мужа, который, по ее словам, поднимал на нее руку.Зачем они делают меня частью своей ссоры?— удивился Топалов подобным рассказам известных людей о личной жизни.





Регина Тодоренко, Влад Топалов и Лаура Джугелия

Я не против разводов… Я против хайпа на разводах. Против того, чтобы женщины поливали грязью своих мужчин. Мне, честно говоря, противно. Вместо того чтобы улучшать институт семьи, мы втаптываем семейные ценности. Сделали развод трендом. Какое время ждет наших детей, когда вот так?! — сказала в интервью Тодоренко.





Рассуждая о семейных проблемах Регина и Влад допустили, что ссорятся все пары и люди в паре могут кричать друг на друга.

Наверное, критический момент наступает, чтобы на камеру сказать: "Мой муж меня бьет". А почему? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?— добавила Тодоренко.





Ее высказывание о бытовом насилии вызвало волну возмущения в комментариях к видео. Интернет-пользователи осудили телеведущую за оправдание рукоприкладства в семье.

А что Регина делает, чтобы Влад ее не бил?Девушки, женщины, в том числе и Регина, искренне желаю, чтобы ваши малыши никогда не знали таких причин и ситуаций, по которым позволительно ударить женщину! Чтобы правило "женщин бить нельзя, так как это не по-мужски" было бы кодексом чести и достоинства!Регина, посмотрим, когда ты окажешься рядом с пьяным неадекватным мужем, который распускает руки, а возле тебя только твой маленький сын, который испуганно смотрит на происходящее и плачет. Не повторится ли история, которую ты сейчас осуждаешь. Мужчина, бьющий женщину — слабак, в основном, к тому же — алкоголик, который думает только о себе и ему никто не нужен, даже дети.Странная логика от Регины: а что ты сделала, чтобы ОН тебя не бил? В любом случае мужчина не должен бить женщину. То есть человек должен что-то делать, чтобы его не били, не насиловали. Я в шоке!Агата тоже зарекалась плакать на камеру и передразнивала плачущих блогеров, но вот как оно повернулось. Отвратительно.Квинтэссенция мизогинии, мракобесия, оправдания насилия и токсичных отношений. Человечество обречено, если такие люди считаются в нашем обществе лидерами мнений и образцом семейных ценностей,— написали зрители видеоинтервью.







