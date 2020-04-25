Россия готова помочь Украине с тушением пожаров вблизи Чернобыля

Алексей Вольцев

Россия готова рассмотреть запрос Киева о предоставлении помощи в тушении лесных пожаров вблизи Чернобыльской зоны, если он поступит, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков, выступая в ходе видеоконференции межучрежденческой целевой группы ООН по Чернобылю.

"Растущую обеспокоенность вызывают лесные пожары, бушующие вблизи Чернобыльской зоны с начала апреля. Хотели бы воспользоваться возможностью и снова озвучить нашу позицию о готовности рассмотреть запрос властей Украины о предоставлении поддержки в случае поступления такового", - сказал Чумаков.

По его словам, в 2019 году Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства запустили двухгодичную программу совместных действий по защите населения и реабилитации пораженных территорий. "Соответствующая работа финансируется из ресурсов Союзного государства. Цель этой программы – создание условий для безопасной жизнедеятельности населения в районах, затронутых чернобыльской катастрофой", - указал дипломат.

Как отметил зампостпреда РФ при ООН, начались работы по созданию опытного образца специализированного маневренного высокопроходимого пожарного комплекса для ликвидации пожаров на территории с высокими уровнями радиоактивного загрязнения. "Планируется также создание единого каталога доз облучения населения. Убеждены, что, с учетом сложившихся вокруг Чернобыльской зоны обстоятельств, это будет весьма актуально", - добавил он.