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Россия идет своим путем в борьбе с Covid-19 — Роспотребнадзор

Россия идет своим путем в борьбе с Covid-19 — Роспотребнадзор

Россия одна из немногих стран в мире, а возможно, и единственная, где у половины инфицированных коронавирусом не проявляются симптомы. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что Россия сейчас идет своим путем в борьбе с распространением инфекции.

«У нас невысокое количество заболевших на численность, интенсивные показатели на сто тысяч населения, мы в шестом десятке всех стран сегодня, и у нас, конечно, меньше единицы сегодня смертность», — сказала Попва.

Она отметила, что коронавирус останется если не на всегда, то надолго. Сейчас в России предприняты меры для того, чтобы разорвать максимум цепочек, чтобы вирус не распространялся.

Ранее ИА Newstes уже сообщало, что, по мнению Анны Поповой, режим ограничений в России нужно продлить еще минимум на две недели.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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