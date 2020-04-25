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Россияне приготовились к даче на майские праздники

Россияне приготовились к даче на майские праздникиФото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россияне готовятся провести майские праздники на дачах, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК пресс-службы интернет-магазинов Ozon и Wildberries.

Как рассказали представители компаний, в этом году дачники начали готовиться к сезону на две недели раньше: с одной стороны, это было связано с теплой погодой в тот период, с другой — москвичи присматриваются к дачам в Подмосковье, чтобы еще сильнее сократить количество контактов с внешним миром.

В связи режимом самоизоляции, из-за которого россияне не могут посещать магазины, продажи дачного инвентаря в интернете стремительно выросли. Так, с 1 по 22 апреля на Ozon продажи садовых инструментов выросли на 85 процентов год к году, газона и удобрений — на 150 процентов, а техники для сада — на 155 процентов год к году.

Также увеличился спрос на садовую мебель и мангалы, их еженедельные продажи в среднем в два раза выше показателей в тот же период в прошлом году.

По данным Wildberries, за первые три недели апреля продажи садовой техники выросли в 13 раз, садового инвентаря в четыре раза, продажи удобрений увеличились в 13 раз, средств защиты от грызунов — в восемь раз по сравнению с тем же периодом 2019 года. Спрос на бензопилы вырос в 24 раза и на газонокосилки в 43 раза. Продажи семян, по данным интернет-магазина, взлетели в 100 раз, а спрос на наборы для выращивания растений в 6 раз.

Ранее Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом. Так, предлагается разрешить россиянам покидать места проживания ради посадок картошки. По задумке авторов инициативы, это должно облегчить экономическое положение граждан. Однако министр правительства, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков заявил, что поводов для смягчения режима самоизоляции на майские праздники пока нет.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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