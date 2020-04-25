Россиянин нарушил самоизоляцию и устроил вспышку коронавируса в больнице

Вадим Карасев

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вспышка коронавируса произошла в травматологическом отделении больницы в Абакане из-за пациента, нарушившего режим самоизоляции. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на правительство Хакасии.

Россиянин вернулся из Москвы и, согласно правилам, должен был не выходить из дома. За несколько дней до окончания действия запрета мужчина выпивал алкоголь и получил травму, после чего был доставлен в травматологию. Он не предупредил врачей о том, что должен соблюдать самоизоляцию, и был помещен в обычное отделение, так как у него не было признаков респираторного заболевания.

Тем не менее оказалось, что россиянин заражен коронавирусом. В больнице выявили 34 случая инфицирования. Таким образом, в регионе находится 151 человек с COVID-19, из них 10 выздоровели.

22 апреля в больнице Владивостока зафиксировали вспышку коронавируса, подтверждены 42 случая заболевания, из которых 17 человек — сотрудники медучреждения.

За последние сутки в России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Большинство новых зараженных — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Общее число случаев заражения с начала эпидемии в стране достигло 68 622.