Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российская биржа попадет под суд из-за американской нефти

Российская биржа попадет под суд из-за американской нефтиФото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Крупнейшая российская биржа — Московская — попадет под суд из-за претензий трейдеров, которые лишились прибыли при игре на падающей нефти американской марки WTI, сообщает РИА Новости со ссылкой на представляющую истцов юридическую компанию Milton Legal.

Поводом для иска может послужить преждевременное закрытие торгов во время сессии 20 апреля, по итогам которой было зафиксировано первое в истории падение цен на майские фьючерсы WTI. На нью-йоркской площадке NYMEX котировки достигли минус 40 долларов за баррель, однако Московская биржа остановила торги на уровне 8,84 доллара.

Из-за этого, как утверждается, некоторые инвесторы, прежде купившие контракты по более высокой цене, не смогли вовремя закрыть позицию: продать фьючерсы или поставить заявку на фиксирование потерь «стоп-лосс». В итоге окончательные финансовые результаты рассчитывались по цене NYMEX, но российские трейдеры с определенного момента не могли повлиять на ситуацию.

Убыток каждого истца от действий руководства Московской биржи, как сообщается, составил почти 48 долларов за один не проданный вовремя контракт. Сама биржа ранее объясняла закрытие торгов технической неподготовленностью: инфраструктура площадки не предусматривала возможность отрицательных цен.

Во время самой сессии 20 апреля многие аналитики критиковали NYMEX за продолжение торгов вопреки стандартному для бирж правилу их остановки при слишком сильном колебании цен. На Нью-Йоркской бирже торгуется поставочный фьючерс. Это означает, что любое колебание котировок не отражается на трейдерах, зафиксировавших цену при покупке или продаже. На Московской бирже торгуется расчетный контракт, по которому не предусмотрена поставка базового актива в последний день торгов. Итоговый финансовый результат участников складывается из вариационной маржи, которая начисляется или списывается с их счета в конце каждого дня, — цена для них не фиксирована, а потому возможны как прибыли, так и убытки.

23 апреля стало известно, что в США началось расследование по поводу возможного незаконного обогащения российских трейдеров, торговавших контрактами на нефть в период сильной волатильности последних двух месяцев и обладавших при этом инсайдерской информацией. О конкретных параметрах сомнительных сделок ничего не сообщалось.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Депутат Госдумы Калашников попал в больницу с коронавирусом
Депутат Госдумы Калашников попал в больницу с коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Бангладеш приблизилось к пяти тысячам
Число заболевших коронавирусом в Бангладеш приблизилось к пяти тысячам
Врач перечислил условия снятия карантина
Врач перечислил условия снятия карантина
МИД: неверно было бы потерять опыт совместной работы с США по атому
МИД: неверно было бы потерять опыт совместной работы с США по атому
WP: указ о приостановке иммиграции является долгосрочным планом Трампа
WP: указ о приостановке иммиграции является долгосрочным планом Трампа
Президент Сербии принял руководство сводного отряда ВС России
Президент Сербии принял руководство сводного отряда ВС России
Любовный гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года
Российская биржа попадет под суд из-за американской нефти
Российская биржа попадет под суд из-за американской нефти
Стала известна причина смерти главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой
Стала известна причина смерти главного редактора «Русского радио»
Малыши на миллион: самые популярные и богатые дети-блогеры на YouTube
Малыши на миллион: самые популярные и богатые дети-блогеры на YouTube
Еще 5966 россиян заразились коронавирусом
Еще 5966 россиян заразились коронавирусом
Американский ветеран сравнил коронавирус со Второй мировой войной
Американский ветеран сравнил коронавирус со Второй мировой войной

Топ на сегодня

Трамп снова уклонился: президент США назвал геноцид армян «большой резнёй»
Трамп снова уклонился: президент США назвал геноцид армян «большой
Путин поручил силовым ведомствам ускоренно закупить спецтранспорт
Путин поручил силовым ведомствам ускоренно закупить спецтранспорт
Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии
Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью

Еще по теме

Цена нефти Brent на торгах превысила 49 долларов
Мировые цены на «черное золото» пошли на спад
Мировые цены на «черное золото» резко выросли
Мировые цены на «черное золото» торгуются разнонаправленно