Российским компаниям дали отсрочку по выплатам из-за коронавируса

Вадим Карасев

Михаил МишустинФото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для российских предприятий. Соответствующий указ главы правительства опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о малых и средних предприятиях в отраслях, пострадавших от коронавируса. Они смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Отмечается, что отсрочка будет действовать от четырех месяцев до полугода.

После этого компании смогут воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам. Их можно будет выплачивать равными долями в течение года.

Мера поддержки будет доступна тем компаниям, которые зарегистрированы в реестре субъектов МСП. Пострадавшими считаются в том числе общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм, передает РИА Новости.

Поправки вносятся в постановление правительства «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Ранее Минэкономразвития назвало цену одного дня карантина для России. По данным ведомства, за сутки из-за ограничений экономика теряет около 100 миллиардов рублей.