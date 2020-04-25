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Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля — EADaily

Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля — EADaily

Россия одна из немногих стран в мире, а возможно, и единственная, где у половины инфицированных коронавирусом не проявляются симптомы. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в стране невысокое количество заболевших на численность населения.

Кроме того, главный санитарный врач страны заявила, что в России как минимум еще на две недели нужно продлить ограничения, введенные из-за коронавируса, в том числе и режим самоизоляции. По словам Поповой, на данный момент ещё «очень велики риски дальнейшего распространения» инфекции при несоблюдении действующих ограничений «ещё как минимум один инкубационный период».

Россия уже месяц живет в ситуации ограничений из-за распространения коронавируса и население устало, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. По ее словам, граждане в ряде регионов страны не соблюдают режим социального дистанцирования, введенный президентом России Владимиром Путиным, что вызывает тревогу. При этом количество заразившихся новым коронавирусом в России за прошлую неделю увеличилось в 2,1 раза.

ГИБДД дала автомобилистам рекомендации по передвижению между регионами в период сложной ситуации, вызванной распространением коронавируса. В первую очередь, как говорят в ведомстве, перед поездкой необходимо внимательно изучить всю информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут.

Мужчинам на Украине следует подумать о необходимости застраховать свои жизни на случай смерти от коронавируса, чтобы не оставить семьи без средств к существованию. Об этом в своем выступлении на телеканале NewsOne говорил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Юрий Камельчук.

Решение Федеральной торговой комиссии (FTC) США о взыскании с компании Facebook $ 5 млрд за нарушение конфиденциальности персональных данных признано законным. Об этом заявил Федеральный суд страны.

Минобороны России опубликовало фотографии встречи войск 1-го Украинского фронта Красной армии с военнослужащими I армии США 25 апреля 1945 года рядом с немецким городом Торгау на реке Эльбе.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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