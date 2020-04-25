Сенатор не исключил продления режима самоизоляции на май

Лидия Мартынова

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не исключает, что режим самоизоляции может быть продлен на май с учетом ситуации по коронавирусу, а сами ограничения, введение которых было абсолютно оправданно, будут сниматься постепенно.

"Ситуация с коронавирусом остается тревожной, и федеральные, и столичные власти говорят о том, что количество заболевших не уменьшается. По мнению минздрава, режим самоизоляции может быть продлен и на майские праздники", - сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.

Парламентарий также полагает, что "если количество заболевших серьезно снижаться не будет, то режим самоизоляции может быть продлен на май".

"Хотя уже многим невмоготу, но достаточно жесткие меры, которые предпринимает Россия в противодействии пандемии, абсолютно оправданны", - подчеркнул он.