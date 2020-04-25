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Сенатор не исключил продления режима самоизоляции на май

Сенатор не исключил продления режима самоизоляции на май
Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не исключает, что режим самоизоляции может быть продлен на май с учетом ситуации по коронавирусу, а сами ограничения, введение которых было абсолютно оправданно, будут сниматься постепенно.

"Ситуация с коронавирусом остается тревожной, и федеральные, и столичные власти говорят о том, что количество заболевших не уменьшается. По мнению минздрава, режим самоизоляции может быть продлен и на майские праздники", - сказал Рязанский РИА Новости в пятницу.

Парламентарий также полагает, что "если количество заболевших серьезно снижаться не будет, то режим самоизоляции может быть продлен на май".


"Хотя уже многим невмоготу, но достаточно жесткие меры, которые предпринимает Россия в противодействии пандемии, абсолютно оправданны", - подчеркнул он.

# Политика
По материалам: ria.ru

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