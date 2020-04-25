Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции

Лидия Мартынова

Совета Федерации

Валерий Рязанский.

Выход из режима самоизоляции из-за пандемии будет пошаговым, заявил первый замглавы социального комитета

"На карантин мы уходили постепенно - сначала были отменены культурные и спортивные мероприятия, закрывались места массового пребывания людей, затем вводились и другие нормы", - напомнил законодатель. Он полагает, что при выходе из самоизоляции, ограничения будут смягчаться в обратном порядке.

Рязанский добавил, что выход из режима самоизоляции "будет пошаговым, с постепенным снятием ограничений".

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