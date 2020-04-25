Сябитова возмутилась словами Семенович о минимальном заработке для мужчины

Вадим Карасев

Роза СябитоваФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сваха из телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова возмутилась высказыванием певицы Анны Семенович о минимальном заработке для мужчины. В интервью «Вечерней Москве» она заявила, что рассуждающие как артистка женщины обычно замуж не выходят.

Телесваха уличила певицу в гордыни, объяснив, что это качество несовместимо с жизнью с мужчиной и будет путем к одиночеству. По ее словам, многие женщины, несмотря на возраст, «продолжают бредить наяву», и им можно только посочувствовать.

По мнению Сябитовой, умные женщины «не подгоняют мужчину под критерий "зарплата"». Она посоветовала россиянкам выбирать любящих партнеров, которые их не бросят, а также думать о перспективе. «Генералы женаты — надо выйти за лейтенанта и помочь ему сделать карьеру! Самое главное — жить вы будете не с деньгами, а прежде всего с характером», — призвала она.

«Сколько должен зарабатывать муж? Я, как старый еврей, отвечу вопросом на вопрос: "А кому такая нужна?". Аня имеет право выражать свою женскую позицию. Но речь идет о востребованности в глазах мужчин», — заключила телеведущая.

23 апреля Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины. Артистка заявила, что не могла бы жить с человеком с зарплатой около 100 тысяч рублей в месяц, который, по ее словам, «вообще ничего не зарабатывает».