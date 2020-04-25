Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Алексей Вольцев

Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. Как сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы», она долгое время боролась с онкологическим заболеванием, но продолжала при этом работать на радио.

Юлия Ларионова родилась 31 августа 1975 года в Ташкенте. В 1996 году она стала редактором программного отдела «Радио СИ» в Екатеринбурге. На «Русское Радио» Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора «Русского Радио», — сообщает «Интерфакс».

Источник также напоминает, что «Русское радио» входит в «Русскую Медиаоруппу», которая владеет радио Monte Carlo, Хит FM, DFM, радио Maximum, а также музыкальным каналом RU.TV.

Редакция ИА Newstes выражает соболезнования родным и близким усопшей.