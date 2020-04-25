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СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына

СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына
Власти Китая направили в Пхеньян специальную делегацию, включающую медиков, для консультации северокорейского лидера Ким Чен Ына, возможно испытывающего проблемы со здоровьем, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.

Южнокорейское издание Daily NK ранее сообщало со ссылкой на свой источник в Северной Корее, что Ким Чен Ын сейчас проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.

Сообщается, что делегацию возглавляет высокопоставленный функционер из отдела по международным связям Коммунистической партии Китая. Эмиссары отбыли из Пекина в Северную Корею в четверг, 23 апреля.


Южной Кореи сообщало, что новости о том, что у главы КНДР серьёзные проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности. Опрошенные РИА Новости эксперты не считают информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына достоверной, а распространившиеся в интернете впоследствии слухи о его смерти называют маловероятными.
# В мире
По материалам: ria.ru

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