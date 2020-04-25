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СМИ: Помпео рекомендовал США частично сохранить финансирование ВОЗ

СМИ: Помпео рекомендовал США частично сохранить финансирование ВОЗ
Госсекретарь Майк Помпео рекомендовал, чтобы США продолжили финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках программ по борьбе с полиомиелитом и коронавирусом в семи странах, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированный источник.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19. Ранее Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ.

По данным агентства, рекомендации содержатся в письме, направленном сотрудниками госдепа в Совет национальной безопасности США. В письме указывается, что ВОЗ играет ключевую роль в борьбе с полиомиелитом и COVID-19 в семи странах: Афганистане, Египте, Ливии, Пакистане, Судане, Ливии и Турции.


Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.

# В мире
По материалам: ria.ru

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