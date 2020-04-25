Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собчак раскритиковали за раздачу еды пенсионерам

Собчак раскритиковали за раздачу еды пенсионерамФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали пользователи сети за раздачу еды пенсионерам. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографии волонтерской помощи и призвала поддержать ее идею.

«Помимо запрашиваемых продуктов, мы развозим "правильное" и здоровое питание нашим пенсионерам», — отметила Собчак в подписи к фотографиям с акции.

Комментаторы упрекнули телеведущую за публичность добрых дел, по их словам, «такие вещи любят тишину». Некоторые пользователи заподозрили Собчак в желании «хайпануть». Другие отметили, что акция выглядит постановочной.

При этом некоторые комментаторы поддержали телеведущую и похвалили ее за помощь нуждающимся.

Ранее Собчак заявила, что выступает против раздачи всем россиянам денег и призвала власти страны поддерживать бизнес, который смог бы сохранить сотрудников и никого не увольнять. По ее словам, если выплатить деньги россиянам, то они их «просто проедят», а «бизнес тем временем будет разрушен».

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Собчак раскритиковали за раздачу еды пенсионерам
Собчак раскритиковали за раздачу еды пенсионерам
Юбилей встречи на Эльбе — Трамп и Путин приняли совместное заявление
Юбилей встречи на Эльбе — Трамп и Путин приняли совместное заявление
Лавров оценил нападки на ВОЗ и ее работу
Лавров оценил нападки на ВОЗ и ее работу
Лавров заявил о заинтересованности стран G20 в общей борьбе с COVID-19
Лавров заявил о заинтересованности стран G20 в общей борьбе с COVID-19
Солист Junkyard Storytellaz рассказал об участии в «Голосе» в шоу Mint Music Home
Солист Junkyard Storytellaz рассказал об участии в «Голосе» в шоу
Онищенко не исключения введения пропусков для поездок на дачу в мае
Онищенко не исключения введения пропусков для поездок на дачу в мае
Наталья Ротенберг вышла замуж
Наталья Ротенберг вышла замуж
Минэкономразвития представит макропрогноз по ситуации в России в мае
Минэкономразвития представит макропрогноз по ситуации в России в мае
Два российских Су-27 сопроводили бельгийский F-16 в небе над Балтикой
Два российских Су-27 сопроводили бельгийский F-16 в небе над Балтикой
Максим Фадеев живет отдельно от жены
Максим Фадеев живет отдельно от жены
Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
Путин и Трамп приняли заявление по случаю 75-й годовщины встречи на
Появились данные о вспышке коронавируса в суворовском училище в Твери
Появились данные о вспышке коронавируса в суворовском училище в Твери

Топ на сегодня

Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
Итальянский Пьемонт попросил Россию о помощи в проведении дезинфекции
Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии
Выжить любой ценой: борьба с коронавирусом и протестные акции в Грузии
Вывозной авиарейс Мале - Коломбо - Петербург - Москва состоится в среду
Вывозной авиарейс Мале - Коломбо - Петербург - Москва состоится в
Азиатский миллиардер нажился на пандемии коронавируса
Азиатский миллиардер нажился на пандемии коронавируса
В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса
В РПЦ осудили пасхальные службы «для избранных» во время коронавируса

Еще по теме

Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам
Собчак выступила против раздачи денег «просто проедающим» их россиянам
Гордон раскритиковала программу Собчак
Только 8% избирателей готовы отдать голоса за Собчак