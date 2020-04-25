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Собчак выступила против раздачи денег «просто проедающим» их россиянам

Собчак выступила против раздачи денег «просто проедающим» их россиянамКадр: Эхо Москвы / YouTube

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что выступает против раздачи всем россиянам денег и призвала власти страны поддерживать бизнес, который смог бы сохранить сотрудников и никого не увольнять. Свою точку зрения она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«С точки зрения здравого смысла мне не кажется эффективной мерой просто раздача денег населению. Мне кажется, гораздо более эффективной мерой будет поддерживать средний и малый бизнес, который, в свою очередь, не будет увольнять людей», — отметила Собчак.

По ее словам, если выплатить деньги россиянам, то они их «просто проедят», а «бизнес тем временем будет разрушен». «Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят. И все равно, сколько будет это пособие — 20, 40, 50 тысяч рублей. Это не даст им нового заработка», — подчеркнула ведущая.

В начале выступления она пояснила, что она не экономист и не может считать себя экспертом в этой области. Собчак также повторила и дополнила свой тезис о том, что в кризис из-за коронавируса помогать нужно «сильным».

«Помогать нужно сильным, а не слабым. Только сильные смогут помочь слабым. Только сильные смогут вытянуть на себе экономику, только сильные смогут не увольнять людей», — рассказала она в эфире. Собчак также предостерегла российские власти, что если они будут так «относиться к бизнесу и предпринимательству, как к нему относятся сейчас, то [Россия] останется ни с чем».

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал меры властей США для поддержки оставшихся без работы американцев. Он в том числе назвал «издевательством» выдачу гражданам 1,2 тысячи долларов в качестве материальной помощи.

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По материалам: lenta.ru

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