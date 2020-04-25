Солист Junkyard Storytellaz рассказал об участии в «Голосе» в шоу Mint Music Home

Вадим Карасев

Фото: сообщество Junkyard Storytellaz «Вконтакте»

Солист петербургской группы Junkyard Storytellaz Григорий Залежнев рассказал в эфире шоу Mint Music Home о своем участии в программе «Голос». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам музыканта, на репетицию с наставником Валерием Меладзе он однажды пришел «после коньячка». «И, наверное, с этого момента у них закралось какое-то сомнение. Они декларировали "Погнали! Давайте заплывем за буйки!" Но, наверное, у нас разное представление о буйках», — сказал Залежнев.

В записи программы также приняла участие солистка The Jack Wood Саша Клокова. Она рассказала о своем сотрудничестве с Pussy Riot и поездке в Америку. «Им нужна была девочка у которой достаточно своевольный нрав. Если бы я отказалась, то не познала бы ту часть шоу-бизнеса, которая тщательно скрывается», — сказала артистка.

По мнению Клоковой, сейчас не так ценен «музыкальный материал», сколько лицо, инстаграм и число подписчиков. «Мне прямо дали понять, что мы не музыканты, мы политические активисты. Во всем мире их восприняли как панк-группу, которая хотела выступить, а им не дали», — сказала музыкант. Клокова отметила, что перестала сотрудничать с Pussy Riot, потому что для нее важен человеческий фактор.