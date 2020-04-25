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США нашли источник золота

США нашли источник золотаФото: Globallookpress.com

Крупнейший в Австралии аффинажный завод увеличил производство золотых слитков массой один килограмм, чтобы погасить дефицит металла, возникший в США и во всем мире. Об этом пишет Bloomberg.

В связи с закрытием гражданского авиасообщения, которое используется для перевозки золота, и с карантинными ограничениями прямоугольные слитки оказались практически недоступны. Именно они используются крупнейшей нью-йоркской биржей Comex как источник для покрытия фьючерсных контрактов.

По словам исполнительного директора Perth Mint Ричарда Хейса, производство работает на полную мощность. Выпускать удается порядка семи с половиной тонн в неделю. Экономический кризис спровоцировал рост цен на золото, на фоне чего трудности с логистикой только усугубили ситуацию, поскольку привели к искусственному дефициту металла. Таким образом рынок золота оказался под двойным ударом.

На определенном этапе торгов цена фьючерсов была гораздо выше нынешней: более 70 долларов (впервые за 40 лет). К настоящему моменту разрыв сократился до 21 доллара; в обычное время разница между фьючерсной ценой и спотовой составляет несколько долларов.

Хейс подчеркнул, что на одну золотую или серебряную монету, которую выпускает Perth Mint, претендуют сразу пять или шесть покупателей. По мнению Хейса, подобная тенденция сохранится надолго, поскольку люди всерьез обеспокоены пандемией COVID-19.

За последнее время цены на золото резко выросли — в ходе недавних торгов на чикагской бирже CME котировки достигали 1785 долларов за унцию, что является рекордом со времен прошлого кризиса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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