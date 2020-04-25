Стала известна причина смерти главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой

Лидия Мартынова

Сегодня отечественный шоу-бизнес скорбит в связи с кончиной главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой. Талантливый медиа-менеджер дружила со звездами и многим из них дала путевку в жизнь. Артисты отмечают необыкновенный профессионализм и душевные качества женщины.

Не многие знают, что несколько лет Юлия вела борьбу с онкологическим заболеванием. Источник рассказал «СтарХиту», что когда Ларионова узнала раке, то не опустила руки, а стала бороться и проходила курс лечения во многих европейских странах. В этот момент девушку поддерживали Алена Михайлова из Velvet Music, а также бывший директор РМГ Сергей Кожевников и председатель совета директоров РМГ Сергей Балдин.

«Юля была уникальным человеком, огромным профессионалом своего дела, отдала «Русскому радио» много лет, — поделился Иосиф Пригожин. — Ее любили все артисты, и она всех любила, обогревала своим теплом. Таких, как она единицы, да что там, таких просто больше нет. И в эти моменты как никогда понимаешь, что в жизни важно успевать отдавать, а не только брать. И вот таким как Юля хотелось дарить свою энергию. До последнего она была со всеми на связи, поздравила меня с Пасхой, поздравила с выходом недавнего клипа Валерию. Боролась с болезнью до конца, но, увы, та оказалась сильнее. Соболезнования всем родным и близким».

«СтарХит» выяснил, что в последние месяцы женщина постоянно наблюдалась в частной клинике столицы, врачи делали все возможное и пытались поставить главного редактора «Русского радио» на ноги, но усилия оказались тщетны.

Свои соболезнования в связи с кончиной Ларионовой выразили Валерий Сюткин, Лолита Милявская, Яна Рудковская и многие другие отечественные звезды шоу-бизнеса.

О дате и месте похорон родные и близкие Юлии Ларионовой сообщат дополнительно.

Фото: соцсети, Instagram

