Ставка на малый и средний бизнес: стало известно, как у Зеленского намерены выводить страну из кризиса

Алексей Вольцев

У президента Владимира Зеленского и его Офиса есть видение нынешней ситуации и понимание того, как она будет развиваться в дальнейшем.

Об этом заявил советник главы государства по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина.

«Мы находимся в крайне тяжелой ситуации. У президента страны, у его офиса есть четкое понимание того, как должна двигаться ситуация. Ситуация управляема и это не катастрофа. Вопрос как выходить из кризиса. Поймите, это не просто коронакризис, это экономический кризис. Украинская экономика в базовом сценарии, который представляет Кабмин — минус 5% на этот год», — заявил Устенко.

По его словам, половина вернувшихся заробитчан уже не смогут работать за пределами страны. Потому при выходе из карантина наиболее важным станет возобновление работы малого и среднего бизнеса, который поможет победить безработицу.

«Первое: мы находимся в периоде карантина. Он долго держаться не может, это тоже очевидно потому что мы — слабая экономика… Малый и средний бизнес сейчас важен не потому, что это доходы в госбюджет. Малый бизнес — это рабочие места. Вот почему в логике президента движение будет идти следующим образом. Как только страна поднимается на пик и мы начинаем спускаться (по заболеваемости, — ред.) моментально идут меры послабления. Не для того, чтобы восстановить экономический рост, а вернуть страну на восстановительную траекторию», — сказал советник президента.

Он отметил, что власть держит карантин до пика, а после того, как пик будет пройден — начнутся меры смягчения.

«Каждая мера смягчения будет идти с промежутком в 5−14 дней, чтобы не пошла вверх снова заболеваемость и не расчитаться жизнями людей; 5−14 дней — смягчение, если все нормально — дальнейшее смягчение», — резюмировал Устенко.

Напомним, согласно плану Кабмина, снятие ограничений может начаться уже 11 мая при условии, что 10 дней подряд число новых случаев коронавируса не будет превышать 5%. В этом случае, планируется открытие парков, лесопарков и прибрежных зон, салонов красоты, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами. Кроме того, с 11 мая работать начнут кофейни, но только на вынос. Также запустят работу автомойки, веломагазины, велопрокат, нотариусы, адвокаты и аудиторы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предполагает, что даже в случае успешной реализации плана поэтапного выхода страны из кризиса некоторые ограничения будут иметь силу в Украине до конца года и даже в 2021 году.