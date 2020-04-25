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Стоит ли пользоваться услугами психотерапевта?

Если вы принципиально избегаете и уклоняетесь от использования услуг психотерапевта, вам следует изменить свое мнение как можно быстрее. Такая помощь во многих случаях не только желательна, но даже необходима, чтобы вы могли справиться со многими проблемами, о которых можете даже и не подозревать.

Профессиональный психотерапевт – надежный помощник в решении любой проблемы

С помощью профессионального терапевта вы быстро вернетесь к нормальному психическому состоянию, которое может претерпевать значительных нагрузок из-за стресса на работе или банальных семейных проблем, встречающихся повсеместно, не зависимо от социального статуса, пола или уровня жизни.

Кстати, получить помощь действительно хорошего психотерапевта вы сможете на информационном портале «Мир людей», где осуществляет свою практику Анна Паршина (Узбекова) – ведущий психолог, гештальт-терапевт и тренер с многолетним опытом работы. Забота о вашем психическом состоянии, достижение гармонии и решение любых жизненных проблем – во всем этом поможет разобраться сертифицированный специалист с госдипломом Высшей школы Психологии при РАН Анна Паршина.

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Каждый случай рассматривается индивидуально с необходимой эмпатией, поэтому, независимо от того, испытываете ли вы трудности с установлением контактов, мучительными депрессивными мыслями или просто длительное время страдаете от низкой самооценки, вы всегда можете рассчитывать на лучшую и, прежде всего, эффективную помощь.

Полный спектр услуг, связанных с психотерапией

Услуги психотерапевта доступны для взрослых, детей и подростков. В каждом случае психолог применяет свой подход, который выражается в возможности получения быстрых результатов терапии. Вот краткий перечень предоставляемых услуг:

  • помощь в повышении самооценки;
  • помощь в состояниях депрессии и периодической грусти;
  • помощь после нервных срывов;
  • помощь в установлении контактов с незнакомыми людьми.

Лучшая терапия для пар

Если в вашем браке присутствует предательство, словесная или физическая агрессия, ваш партнер жалуется, что вы отдаляетесь друг от друга или между вами нет полноценного общения, тогда вам обязательно следует подумать о помощи психотерапевта.

Квалифицированный специалист в области психологии поможет справится с отсутствием близости в отношениях и подскажет, как легко разрешить конфликты и позаботиться о ваших естественных потребностях. Помните, что хороший специалист никогда не будет судить вас и сосредоточится только на разрешении кризиса вашего брака.

# Красота и здоровье

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