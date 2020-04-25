Трамп шокировал врачей предложением "дезинфицировать" человека внутривенно
Президент США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность борьбы с коронавирусом путем введения дезинфицирующих средств в кровь пациента.
Так глава государства отреагировал на доклад директора отдела научных исследований в министерстве внутренней безопасности США Уильяма Брайана, который сообщил, что солнечный свет и дезинфицирующие средства, в том числе спирт и отбеливатель, быстро и эффективно уничтожают коронавирус на поверхностях. Трамп предложил протестировать эти средства нестандартным способом — облучать ультрафиолетом внутренние органы и делать инъекции дезинфицирующих средств.
Эта инициатива сразу вызвала резкую реакцию медицинского сообщества Штатов. Специалисты поспешили заверить, что такой метод чреват нанесением непоправимого ущерба здоровью и смертью пациента.
Удивило предложение президента и советника Белого дома по здравоохранению Дебору Биркс, которая присутствовала на пресс-конференции главы государства. Видео с ее реакцией выложил Telegram-канал "Железный занавес".
Ранее кандидат в президенты США Джо Байден призвал американцев не пить отбеливатель.