Требования к возврату займов с госгарантиями могут смягчить

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

С 25 апреля 2020 года правительство РФ получило право учитывать финансовое состояние должника по займам с госгарантиями для определения минимальных сумм обеспечения таких кредитов.

Вступило в силу соответствующее постановление кабинета министров от 15 апреля 2020 года № 516 «О внесении изменения в пункт 2 Правил определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной гарантии Российской Федерации в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала, а также осуществления анализа финансового состояния принципала».

Теперь при необходимости правительство вправе установить иной минимальный объем (сумму) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта по государственной гарантии РФ.

Ранее Госдума и Совет Федерации одобрили поправки кабмина в Бюджетный кодекс, направленные на совершенствование механизма государственной (муниципальной) гарантийной поддержки.

Новый закон позволяет обеспечивать госгарантиями исполнение обязательств по кредитным договорам. Для расширения гарантийной поддержки экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции теперь могут быть приняты госгарантии иностранных государств.

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