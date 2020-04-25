У осужденного в США Ярошенко до сих пор не взяли тест на COVID-19

Алексей Вольцев

Медперсонал тюрьмы в США, где содержится российский летчик Константин Ярошенко, до сих пор не взял у него тест на коронавирус, несмотря на симптомы простуды, заявил РИА Новости в пятницу его адвокат Алексей Тарасов.

"Несмотря на симптомы, которые испытывает Константин, его не тестировали", - сказал адвокат.

Как ранее сообщил РИА Новости Тарасов, Ярошенко полагает, что у него коронавирус, а все заключенные в камере заболели. По словам адвоката, летчик рассказал, что его сокамерник умер от коронавируса. Генконсульство РФ в Нью-Йорке запросило тюрьму "Дэнбери", в которой содержится Ярошенко, о ситуации с коронавирусом в стенах учреждения и о состоянии россиянина.

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