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Ураган на Закарпатье срывал крыши с домов: впечатляющие фото последствий стихии

Ураган на Закарпатье срывал крыши с домов: впечатляющие фото последствий стихии

В Закарпатской области порывистый ветер и дождь, которые начались после полудня 25 апреля, спровоцировали падение деревьев, кровли домов и обесточивание нескольких населенных пунктов. Напомним, причиной погодных катаклизмов стал накрывший Украину циклон Wall.

По состоянию на 17:15 в Хустском районе без света остались 11 сел (3 полностью, одно — частично), в Береговском — 5, и по одному — в Виноградовском и Великоберезнянском районах.

Кроме того, ветер повалил деревья на автодороги в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и в городе Мукачево.


Информация о пострадавших в результате непогоды в ГСЧС не поступала.

Напомним, накануне в Закарпатье было зафиксировано еще и землетрясение.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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