Ураган на Закарпатье срывал крыши с домов: впечатляющие фото последствий стихии
В Закарпатской области порывистый ветер и дождь, которые начались после полудня 25 апреля, спровоцировали падение деревьев, кровли домов и обесточивание нескольких населенных пунктов. Напомним, причиной погодных катаклизмов стал накрывший Украину циклон Wall.
По состоянию на 17:15 в Хустском районе без света остались 11 сел (3 полностью, одно — частично), в Береговском — 5, и по одному — в Виноградовском и Великоберезнянском районах.
Кроме того, ветер повалил деревья на автодороги в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и в городе Мукачево.
Информация о пострадавших в результате непогоды в ГСЧС не поступала.
Напомним, накануне в Закарпатье было зафиксировано еще и землетрясение.Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News