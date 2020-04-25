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Утвержден список системообразующих организаций России в сфере культуры

Утвержден список системообразующих организаций России в сфере культуры
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики утвердила перечни системообразующих организаций, подготовленные Минкультуры РФ и другими федеральными органами исполнительной власти, сообщает пресс-служба ведомства.

"По новым критериям отбора в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере культуры включены 24 учреждения, осуществляющие свою деятельность в сфере кинематографии, и два предприятия, работающие в области сохранения объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

В перечень вошли, в частности, кинокомпании "СТВ", "Базелевс", "Нон-Стоп Продакшн", "Рок", "Профит", студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, киностудии "Союзмультфильм", "Ленфильм" и киностудия имени Горького, киноконцерн "Мосфильм", сеть кинотеатров "Киномакс", "Каро", "Синема Парк" и многие другие.


"С момента ограничения деятельности организаций кинопроизводства и кинопроката мы прорабатывали совместно с другими ведомствами различные варианты их поддержки. Включение в перечень системообразующих предприятий - это своевременный шаг, открывающий нашим ключевым игрокам в сфере киноиндустрии новые возможности государственной поддержки", - сказала министр культуры Ольга Любимова, чьи слова привели в пресс-службе.


Минкультуры продолжит работу по дополнению указанного перечня новыми организациями сферы культуры, которые будут соответствовать установленным критериям.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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