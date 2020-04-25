В ДНР заявили об артиллерийском обстреле юга республики
Вчера, 23:14 Лидия Мартынова
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что украинские силовики из артиллерии обстреляли село Коминтерново на юге ДНР, повреждено здание сельсовета.
Представитель Народной милиции рассказал журналистам, что в 19.30 (совпадает с мск) Коминтерново подверглось обстрелу украинских силовиков из 122-миллиметровой артиллерии. "В результате обстрела получило повреждение здание сельсовета", - отметил он, добавив, что артиллерийский обстрел корректировался с использованием БПЛА.
По его словам, ополченцы сбили беспилотник украинских силовиков, после чего обстрел прекратился.
Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
По материалам: ria.ru