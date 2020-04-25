В ДНР заявили об артиллерийском обстреле юга республики

Лидия Мартынова

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что украинские силовики из артиллерии обстреляли село Коминтерново на юге ДНР, повреждено здание сельсовета.

Представитель Народной милиции рассказал журналистам, что в 19.30 (совпадает с мск) Коминтерново подверглось обстрелу украинских силовиков из 122-миллиметровой артиллерии. "В результате обстрела получило повреждение здание сельсовета", - отметил он, добавив, что артиллерийский обстрел корректировался с использованием БПЛА.

По его словам, ополченцы сбили беспилотник украинских силовиков, после чего обстрел прекратился.

Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.