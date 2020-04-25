В Fitch оценили заявление Трампа о снижении Россией добычи нефти

Влада Некрасова

России вряд ли придется сокращать добычу нефти сверх квоты по новой сделке ОПЕК+, лишь в случае полной катастрофы на рынке и стоимости нефти существенно ниже 15 долларов за баррель в мае некоторые нефтяники могут дополнительно снизить производство, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Россия и Саудовская Аравия могут еще сократить добычу нефти "естественным образом". Согласно сделке ОПЕК+, обе страны снижают добычу с мая по конец июня от уровня 11 миллионов баррелей в сутки на 2,508 миллиона, до 8,492 миллиона.

"Маловероятно, что России придется ронять добычу сильнее, чем то, под чем Москва подписалась - это будет означать, что ситуация на рынке совсем катастрофическая и не улучшается. Лучшим индикатором будут рыночные цены - если на протяжении мая они будут существенно ниже 15 долларов, некоторые российские компании могут в итоге принять решение дополнительно снизить добычу", - сказал Маринченко.