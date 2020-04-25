В Госдуму внесли законопроект о запрете блокировки банковских счетов без объяснений

Алексей Вольцев

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Соответствующий документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

В настоящее время банк может заблокировать счет клиента, если не были предоставлены все документы, подтверждающие добросовестность операции. То же может произойти, если кредитная организация сочтёт ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны объяснять, чем мотивировано их решение.

Согласно внесенному законопроекту, банки не смогут заблокировать счет или отказаться от совершения операций без объяснения причин, даже если у клиента нет документов, подтверждающих добросовестность. Это коснется как юридических, так и физических лиц.

Кроме того, предлагается для защиты интересов физлиц ввести норму, которая лишит кредитные организации возможности немотивированно отказывать в открытии банковских счетов. Отказать в обслуживании смогут лишь если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Соответствующие изменения предлагаются внести в статью 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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